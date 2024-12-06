Роман Пермяков: "ОЭЗ "Кулибин" точно будет претендовать на звание лучшей в России" Бизнес

Нижегородская ОЭЗ "Кулибин" вошла в пятерку самых привлекательных для инвесторов особых экономических зон в стране, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Роман Пермяков, заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода:

"Многие очень скептически относятся к рейтингам из-за субъективных критериев, но в случае с ОЭЗ "Кулибин", которая вошла в пятерку лучших в стране и признана самой динамично развивающейся – оценка абсолютно объективна и не вызывает никаких сомнений. Бизнес голосует рублем, и за ОЭЗ "Кулибин" красноречивее всего говорят цифры - В 2023 году территория ОЭЗ увеличили в 10 раз до 724 га, сейчас это уже 36 инвестпроектов с общим объемом инвестиций более 100 млрд рублей.

Показательно, что на фоне большого интереса к ОЭЗ "Кулибин" правительство региона подало новую заявку на присоединение ещё 126 гектаров на берегу Волги в городе Бор, в Дзержинске уже все не умещаются - 11 компаний уже готовы инвестировать в новую борскую площадку ОЭЗ "Кулибин" порядка 20 млрд рублей, при этом в развитие проекта планируется ещё и строительство речного мультимодального порта в затоне Волги вблизи новой инвест-площадки, что станет серьезным конкурентным преимуществом. Весной этого года на территории ОЭЗ началось строительство инженерной инфраструктуры, а осенью — строительство промышленно-производственных корпусов.

Такой стратегический подход правительства региона к развитию инфраструктуры, которая является базой ОЭЗ – её кровеносной системой и скелетом, и подкупает инвесторов, что и даёт возможность расти "кулибинской" ОЭЗ ускоренными темпами, наращивая инвестиционные мышцы. Примечательно, что несмотря на то, что нижегородская ОЭЗ одна из самых молодых в рейтинге, но уже сегодня она составляет реальную конкуренцию лидерам, а в перспективе и по мере развития инфраструктуры совершенно точно будет претендовать на статус лучшей в России. И главное здесь не рейтинги как таковые, а реальные результаты для региона – новые рабочие места, расширение налоговой базы, инвестиции и технологии".