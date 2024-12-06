Задай вопрос Уполномоченному по защите прав предпринимателей
Минград утвердил строительство высотки у Щелоковского хутора
Победители регионального конкурса "Мой добрый бизнес"
Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до 1 июня
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Популярные комментарии за год
20 июня 2024 16:48  [7613] Елена Мозгунова: "Важно создать комплексную систему борьбы с киберпреступлениями"
18 марта 2024 09:09  [3065] Роман Пермяков: "Результаты выборов превзошли даже самые смелые прогнозы социологов"
19 сентября 2024 15:53  [2934] Елена Мозгунова: Форум и премия "Лидеры инвестиций" стали работающим инструментом в коммуникации участников
01 февраля 2024 14:58  [2707] Владимир Солдатенков: "Во время ремонта Борского моста важно минимизировать неудобства для автомобилистов и пассажиров"
29 февраля 2024 10:15  [2685] Наталья Халезова: Мошенники возродили старую схему знакомств под видом иностранцев
01 февраля 2024 12:14  [2431] Александр Брод: "Избирательная система России становится более открытой, комфортной и понятной людям"
08 апреля 2024 19:35  [2135] Игорь Тюрин: "Нижегородский АПК благодаря господдержке прошел путь от критического состояния 90-х до сегодняшних рекордных урожаев"
22 декабря 2023 16:32  [2125] Виталий Гаврюшенко: "Предприятия ГК "Волгаэнерго" сработали четко, бесперебойно обеспечивая автозаводцев теплом и электричеством"
22 декабря 2023 18:54  [1999] Евгений Люлин: "Нижегородская область продемонстрировала эффективную работу по реализации нацпроектов"
30 января 2024 12:25  [1839] Игорь Ларионов: "Мы уважаем любого соперника, но никого не будем бояться"
Последние новости рубрики Бизнес
19 декабря 2024 17:24  [25] Роман Пермяков: "ОЭЗ "Кулибин" точно будет претендовать на звание лучшей в России"
19 декабря 2024 17:05  [64] Андрей Самсонов: "Рейтинг ОЭЗ важен для инвесторов"
19 декабря 2024 17:00  [77] Нижегородская ОЗС "Кулибин" – в пятерке лучших в России
19 декабря 2024 15:05  [131] Нижегородские студенты стали победителями программы "Первая стажировка"
19 декабря 2024 13:48  [138] Более 50 нижегородских предприятий присоединились к акции "Ёлка желаний. Мой бизнес помогает"
19 декабря 2024 12:46  [197] Прайм-тайм для бизнеса: "Ростелеком" представил исследование лучших практик корпоративного телевидения
19 декабря 2024 12:02  [201] МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
18 декабря 2024 18:53  [399] Меры господдержки предпринимателей обсудили в Нижнем Новгороде
18 декабря 2024 17:15  [284] Дети — ваши будущие клиенты: "Ростелеком" изучил особенности медиапотребления поколения Альфа
18 декабря 2024 16:15  [350] Более 40 потенциальных получателей соцконтракта обучились основам предпринимательства в центре "Мой бизнес"
Бизнес

Роман Пермяков: "ОЭЗ "Кулибин" точно будет претендовать на звание лучшей в России"

19 декабря 2024 17:24  [25] Бизнес

Нижегородская ОЭЗ "Кулибин" вошла в пятерку самых привлекательных для инвесторов особых экономических зон в стране, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Роман Пермяков, заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода:

"Многие очень скептически относятся к рейтингам из-за субъективных критериев, но в случае с ОЭЗ "Кулибин", которая вошла в пятерку лучших в стране и признана самой динамично развивающейся – оценка абсолютно объективна и не вызывает никаких сомнений. Бизнес голосует рублем, и за ОЭЗ "Кулибин" красноречивее всего говорят цифры - В 2023 году территория ОЭЗ увеличили в 10 раз до 724 га, сейчас это уже 36 инвестпроектов с общим объемом инвестиций более 100 млрд рублей. 

Показательно, что на фоне большого интереса к ОЭЗ "Кулибин" правительство региона подало новую заявку на присоединение ещё 126 гектаров на берегу Волги в городе Бор, в Дзержинске уже все не умещаются - 11 компаний уже готовы инвестировать в новую борскую площадку ОЭЗ "Кулибин" порядка 20 млрд рублей, при этом в развитие проекта планируется ещё и строительство речного мультимодального порта в затоне Волги вблизи новой инвест-площадки, что станет серьезным конкурентным преимуществом. Весной этого года на территории ОЭЗ началось строительство инженерной инфраструктуры, а осенью — строительство промышленно-производственных корпусов.

Такой стратегический подход правительства региона к развитию инфраструктуры, которая является базой ОЭЗ – её кровеносной системой и скелетом, и подкупает инвесторов, что и даёт возможность расти "кулибинской" ОЭЗ ускоренными темпами, наращивая инвестиционные мышцы. Примечательно, что несмотря на то, что нижегородская ОЭЗ одна из самых молодых в рейтинге, но уже сегодня она составляет реальную конкуренцию лидерам, а в перспективе и по мере развития инфраструктуры совершенно точно будет претендовать на статус лучшей в России. И главное здесь не рейтинги как таковые, а реальные результаты для региона – новые рабочие места, расширение налоговой базы, инвестиции и технологии".

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес оэз Роман Пермяков
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
06 декабря 2024 14:41Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph