Около 7000 иностранных студентов учится в Нижегородской области Общество

Около 7000 иностранных студентов из 110 стран мира учится в вузах Нижегородской области. Об этом сообщила министр международных и межрегиональных связей региона в ходе заседания общественного совета при министерстве в нижегородском кремле 19 декабря.

По её словам, число иностранных студентов в вузах региона увеличилось на 20%.

"Только число студентов из Узбекистана выросло с 700 до более 2000 человек. У узбекских студентов особой популярностью популярностью ННГУ им.Н. И. Лобачевского и Приволжский медицинский университет", - рассказала Гусева.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область приняла 218 иностранных делегаций из 90 стран мира в 2024 году.