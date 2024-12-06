Особый противопожарный режим введут в Нижегородской области с 25 декабря Общество

Особый противопожарный режим будет установлен в Нижегородской области с 25 декабря по 8 января. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, на время действия особого противопожарного режима устанавливается запрет на проведение культурно-массовых мероприятий на объектах, имеющих нарушения требований пожарной безопасности.

Профессиональные пиротехнические изделия и огневые эффекты запрещается использовать без реализации дополнительных инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Также запрещается запускать салюты, ракетницы и другие летающие фейерверки на расстоянии менее 50 метров от жилых зданий высотой три этажа и более.

Министерству образования и науки, министерству соцполитики, минздраву, министерству культуры и минспорта Нижегородской области поручили организовать дежурства ответственных должностных лиц на всех объектах и в местах, где будут проводиться новогодние и рождественские гуляния.

Главам муниципалитетов поручено оборудовать информационными стендами специальные площадки для запуска фейерверков и салютов. При этом место запуска пирорехнических изделий должно располагаться с наветренной стороны от зданий.

Напомним, около 62 млн рублей выделили на украшение Нижнего Новгорода к Новому году и Рождеству.