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Общество

Проект здания поликлиники в Новинках прошел госэкспертизу

21 декабря 2024 10:30  [62] Общество

Проект здания взрослой поликлиники в поселке Новинки в Приокском районе Нижнего Новгорода прошел госэкспертизу. Об этом сообщает Единый реестр заключений проектной документации.

Лечебное учреждение будет рассчитано на 250 посещений в смену.

Застройщиком выступает госучреждение "Нижегородстройзаказчик", проектную документацию подготовили специалисты госпредприятия "ДиРОН" и нижегородского ООО "Экогринбери".

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области в июле 2021 года одобрил предоставление участка под строительство здания поликлиники в Новинках.

Тогда стоимость строительства лечебного учреждения составляла около 375 млн рублей.

Напомним, детскую поликлинику построят в Сормове в Нижнем Новгороде за 662 млн рублей.

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Теги:
Здравоохранение Строительство
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