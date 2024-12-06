Проект здания поликлиники в Новинках прошел госэкспертизу

Проект здания взрослой поликлиники в поселке Новинки в Приокском районе Нижнего Новгорода прошел госэкспертизу. Об этом сообщает Единый реестр заключений проектной документации.
Лечебное учреждение будет рассчитано на 250 посещений в смену.
Застройщиком выступает госучреждение "Нижегородстройзаказчик", проектную документацию подготовили специалисты госпредприятия "ДиРОН" и нижегородского ООО "Экогринбери".
Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области в июле 2021 года одобрил предоставление участка под строительство здания поликлиники в Новинках.
Тогда стоимость строительства лечебного учреждения составляла около 375 млн рублей.
Напомним, детскую поликлинику построят в Сормове в Нижнем Новгороде за 662 млн рублей.
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