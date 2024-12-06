Нижегородская "Школа 800" вошла в число лучших образовательных брендов в России Общество

Фото: АНОО "Школа 800"

АНОО "Школа 800" стала лауреатом Всероссийской премии Московского международного салона образования (ММСО) в номинации "Бренд года в школе". Об этом сообщает АНОО "Школа 800".

Образовательное учреждение стало лауреатом в номинации "Бренд года в школе".

Всего в премии ММСО-2024 приняли участие более 550 образовательных организаций страны. "Школа 800" стала единственной нижегородской школой, которая вышла в финал этого конкурса.

""Школа 800" официально признана одним из самых ярких школьных брендов России. Что стоит за этим достижением? Конечно, ежедневная работа ее большого коллектива. Напомню, что недавно "Школа 800" получила статус регионального образовательного центра опережающего развития. Теперь она будет делиться своим опытом с другими школами Нижегородской области", - отметил глава региона Глеб Никитин.

Жюри "ММСО Премия года" по достоинству оценило усилия команды школы по созданию собственного бренда. После формирования экспертами шорт-листа стартовало онлайн-голосование, в котором крупнейшей школе Нижегородской области удалось преуспеть.

"Это является настоящим свидетельством высокого уровня работы всей школьной команды. Мы уверены, что заслужили эту награду, но останавливаться на достигнутых результатах не намерены – впереди новые вызовы и новые победы", - подчеркнул директор АНОО "Школа 800" Марк Сартан.

Министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков добавил, что награда Школы 800 в таком проекте - это результат совместных усилий каждого сотрудника образовательного учреждения, а также всех учащихся и их родителей.

Кроме того, лауреатом "ММСО Премия года" в номинации "Университет года в цифре" стал Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (Княгининский университет).

Напомним, третий корпус "Школы 800" на проспекте Кораблестроителей Нижнего Новгорода принял первых учащихся 20 февраля.