Корпус "Школы 800" открылся в Сормове

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Третий корпус "Школы 800" на проспекте Кораблестроителей в Сормовском районе Нижнего Новгорода принял первых учащихся 20 февраля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.
По словам главы региона, в настоящее время в новый корпус приняты 350 учеников, при этом он рассчитан на 1100 человек.
В числе первых учащихся сормовского корпуса - дети из микрорайона "Корабли".
"Помимо трех корпусов "Школы 800" по такой модели с участием инвестора построено еще 5 школ, более 10 школ строится. Концессионное строительство уже стало частью нацпроекта "Образование", который был инициирован президентом России", - отметил Глеб Никитин.
Ранее сообщалось, что учебный процесс в корпусе "Школы 800" в Сормовском районе Нижнего Новгорода начнется с 26 февраля.
Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и директор образовательного учреждения Марк Сартан 30 ноября 2022 года представили проект корпуса "Школы 800" в Верхних Печерах президенту РФ Владимиру Путину.
Учебный процесс в корпусе "Школы 800" в Верхних Печерах стартовал 27 февраля 2023 года, в Автозаводском районе начался 1 сентября 2023 года.
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