Строительство школы завершилось на Украинской в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Строительство школы на 825 мест завершилось на улице Украинской в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Глеб Никитин.

По его словам, площадь здания образовательного учреждения составляет около 20 тысяч кв. метров.

"Рядом со зданием школы обустроены футбольная, баскетбольная и волейбольная площадки, а также игровая зона", - пояснил Никитин.

Школа была построена по нацпроекту "Образование".

Напомним, школу на 1225 мест в деревне Крутой в Кстовском районе построят в 2027 году.

Также ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин анонсировал начало строительства школы лидерского уровня в Нижегородской области в 2024 году.