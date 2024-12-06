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Общество

АПЗ и ННГУ подписали соглашение о сотрудничестве

21 декабря 2024 15:52  [114] Общество

Соглашение о сотрудничестве заключили АПЗ им. П.И. Пландина (Арзамас) и ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

Делегацию АПЗ возглавил генеральный директор Андрей Капустин. Во встрече с руководством вуза также участвовали директор по персоналу и общим вопросам – заместитель генерального директора Константин Аргентов, заместитель начальника отдела кадров Алексей Бойчук, помощник генерального директора, председатель Молодежного совета Артём Канашкин. 

"АПЗ – крупнейший работодатель юга Нижегородской области, – отметил Андрей Капустин. – Потребность в продукции, которую выпускает наше предприятие, выросла в разы. В связи с этим многократно увеличилась потребность в кадрах, в том числе молодых. Поэтому работа с учебными заведениями у нас сейчас в приоритете. Мы перезапускаем сотрудничество со всеми вузами-партнерами Арзамаса, Нижнего Новгорода, Казани, Саранска под развитие перспективных направлений. У ННГУ тоже огромная база выпускников, которые могут прийти на наше предприятие, а мы, в свою очередь, можем предоставить им социальные льготы: компенсацию жилья, платного обучения. Спасибо, что откликнулись на наше предложение".

"Мы готовы расширять спектр партнеров, – сказал в ответном слове ректор ННГУ Олег Трофимов. – Для нас интересно ваше предприятие, мы видим, что оно постоянно развивается. Также знаем, что на АПЗ активная молодежь. Дальнейшая работа покажет, какие задачи можем решить совместно, и продумаем механизмы сотрудничества". 

После подписания соглашения руководители обсудили основные направления взаимодействия. Они касались подготовки молодых специалистов с учетом специфики предприятия, внедрения новых достижений науки и образования в производственный процесс, организации учебной и производственной практик, содействия трудоустройству студентов.

Напомним, что в этом году также были подписаны соглашения АПЗ с университетами Казани и Саранска.

Текст: Наталья Глазунова. Фото: ННГУ им. Лобачевского

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Теги:
АПЗ
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