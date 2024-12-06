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Происшествия

Женщина пострадала на пожаре на улице Бекетова в Нижнем Новгороде

21 декабря 2024 17:45  [101] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Пожар произошел в квартире одного из домов по улице Бекетова в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, во время возгорания спасатели эвакуировали из подъезда 8 человек и потушили огонь на площади 10 кв. метров.

Пострадавшую женщину госпитализировали в медучреждение.

Причину пожара установят дознаватели МЧС.

Напомним, два пожара в квартирах Сормова и Советского района тушили утром 13 декабря.

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Теги:
Пожар Советский район
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