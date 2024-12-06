Женщина пострадала на пожаре на улице Бекетова в Нижнем Новгороде

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Пожар произошел в квартире одного из домов по улице Бекетова в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, во время возгорания спасатели эвакуировали из подъезда 8 человек и потушили огонь на площади 10 кв. метров.
Пострадавшую женщину госпитализировали в медучреждение.
Причину пожара установят дознаватели МЧС.
Напомним, два пожара в квартирах Сормова и Советского района тушили утром 13 декабря.
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