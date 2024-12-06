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Происшествия

Два пожара в квартирах Сормова и Советского района тушили утром 13 декабря

13 декабря 2024 09:10  [72] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Два пожара в многоквартирных домах пришлось тушить спасателям регионального ГУ МЧС в Нижнем Новгороде сегодня утром. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В Советском районе рано утро пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание в доме на улице Надежды Сусловой. Там загорелась квартира на пятом этаже. Звенья газодымозащитной службы эвакуировали 15 человек, в том числе 3 детей.

На месте пожара работали 30 специалистов и 6 автомобилей. В результате ЧП выгорели 30 кв. метров жилой площади. На месте работает пожарный дознаватель для установления причин произошедшего. О пострадавших не сообщается.

Также утром 13 декабря пожар случился в многоквартирном доме на улице Ногина в Сормовском районе. Для ликвидации последствий пожара привлекались 38 сотрудников ГУ МЧС и 8 единиц спецтехники.

Площадь этого пожара составила 4 кв. метра. На месте происшествия найдено тело человека.

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Теги:
МЧС Пожар
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