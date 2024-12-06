Всероссийские "Фиджитал Игры 2025" пройдут в Нижнем Новгороде Общество

В правительстве РФ подвели фиджитал-итоги года и объявили столицу турнира по фиджитал-спорту (phygital, от англ. physical + digital — физический и цифровой). В 2025 году игры примет Нижний Новгород.

"По инициативе нашего президента было создано новое, не существовавшее ранее движение "фиджитал". С большим успехом первые в истории человечества прошли "Игры будущего", на которые приехали по приглашению главы семи государств. Формат, который был создан нами, уже вырос в 106 странах без нашего с вами участия" – подвёл итоги фиджитал-года зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Так, любители фиджитал-спорта объединились во Всемирное фиджитал-сообщество (World Phygital Community), которое развивается почти в 100 странах. В России развитие фиджитал-движения определено концепцией, утверждённой правительством РФ.

"Россия как страна-родоначальник должна в первую очередь у себя, здесь, в нашей стране показать, каким может быть развитие этого удивительного продукта. Продукта, который создает совершенно новую гармонично развитую личность, которая одинаково совершенна и в цифровом, и в реальном мире, – дополнил Дмитрий Чернышенко. – 32 региона уже активно включились в работу, 300 наших спортсменов участвовали в отборе и поедут на "Игры будущего" в Эмираты. Нам хочется пожелать ребятам побед всяческих, успехов, так как Россия привыкла быть лидером во всех направлениях, в том числе и в спорте. Мы – великая спортивная держава и, несмотря на то, что фиджитал - на стыке науки, образования и спорта, это что-то такое новое совершенно, мы и там хотим всем рекордам давать звонкие наши имена".

В 2025 году "GOTF.Major.Russia Фиджитал Игры" пройдут в Нижнем Новгороде. На право проведения турнира претендовало 14 городов России.

"Фиджитал-движение в Нижегородской области развивается ударными темпами. В этом году мы в рамках "ЦИПР-2024" провели первый фиджитал-фестиваль, а летом - первый фиджитал-лагерь, включаем соревнования по фиджитал-баскетболу, футболу, гонкам, хоккею и даже фиджитал-следж-хоккею в самые крупные спортивные турниры. На массовых спортивных мероприятиях организуем мастер-классы, чтобы как можно больше ребят, увлечённых компьютерными играми, вовлекалось в классические виды спорта, а спортсмены базовых видов спорта получали дополнительные навыки с помощью фиджитал. Благодарю организаторов за выбор нашей площадки для проведения Всероссийских "Фиджитал Игр"! Для нас большая честь принять этот турнир на Нижегородской земле. Приложим все усилия, чтобы соревнования не только пошли на высшем уровне, но и стали настоящим праздником спорта будущего для всех участников", - прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Игры будущего" - уникальный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединяет соревнования в физическом и цифровом измерениях. В турнире "Игры будущего 2024", который проходил в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, приняло участие более 2000 спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине, среди которых - фиджитал-хоккей, битва роботов, гонки дронов и Dota2. Эстафету "Игр будущего" подхватили другие страны: в следующем году турнир пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах, а в 2026 году – в Казахстане.

"Фиджитал Игры" – ежегодные всероссийские соревнования по фиджитал-спорту. Команды-победительницы соревнований получают право участвовать в международной квалификации и в песрпективе участвовать в "Играх будущего".

"Фиджитал Игры 2024" прошли в Москве с 1 по 8 сентября на площадке форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в спорткомплексе "Лужники". Они включали в себя соревнования чемпионата России по фиджитал-спорту 2024 в дисциплинах "Ритм-симулятор" и "Тактическая стрельба" и общенациональную квалификацию по фиджитал-футболу и фиджитал-баскетболу.