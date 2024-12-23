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Мошенники начали красть личные данные после ограничения доступа к Viber

22 декабря 2024 19:02  [90] Происшествия

Фото: с сайта unsplash.com

После того, как в России по решению Роскомнадзора ограничили доступ к мессенджеру Viber, мошенники стали предлагать пользователям фейковые услуги по установке якобы безопасной версии приложения. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

В ведомстве рассказали, что мошенники создают сайты с инструкциями для якобы "обхода блокировок". Но переход по ним грозит пользователям мессенджера потерей личных данных и аккаунта. Кроме того, злоумышленники могут завладеть паролями для входа в банковские приложения.

В МВД также отметили, что по сравнению с 2023 годом количество заблокированных фишинговых ресурсов в России выросло на 558%.

Напомним, мессенджер Viber заблокировали в России 13 декабря за нарушение требований российского законодательства. Ранее Генеральная прокуратура выявила в Viber публикацию информации, которая направлена на дестабилизацию общественно-политической обстановки в России. Это послужило основанием для привлечения мессенджера к ответственности.

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Теги:
Интернет Мошенничество
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