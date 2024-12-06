Роскомнадзор ограничил доступ к Viber Общество

Фото: соцсети Роскомнадзора

В России ограничили доступ к мессенджеру Viber. Как сообщает Роскомнадзор в Telegram-канале, такое решение принято из-за несоблюдения требований российского законодательства.

"Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор допустил блокировку звонков в мессенджерах для защиты от мошенников