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Генпрокуратура назвала причины блокировки Viber

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Генеральная прокуратура выявила в Viber публикацию информации, которая направлена на дестабилизацию общественно-политической обстановки в России. Это послужило основанием для привлечения мессенджера к ответственности, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела об административном правонарушении Viber.

По данным агентства, Роскомнадзор направил в Viber Media S.a r.l. уведомление о необходимости удалить некоторые сведения, но в установленный законом срок этого сделано не было. После этого материалы были переданы в Таганский суд Москвы. Не смотря нато, что до начала судебного заседания Viber удалил запрещенную информацию, суд всё равно оштрафовал мессенджер на 800 тысяч рублей за публикацию запрещенной в РФ информации.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор ограничил доступ к Viber на территории России за нарушение требований российского законодательства.

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Теги:
ограничения Прокуратура Социальные сети
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