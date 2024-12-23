Победители регионального конкурса "Мой добрый бизнес"
Очередной "Горький fest" пройдёт 10-16 июля 2025 года
Задай вопрос Уполномоченному по защите прав предпринимателей
Минград утвердил строительство высотки у Щелоковского хутора
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 декабря 2024 17:11  [53] Финансирование транспортной сферы в Нижнем Новгороде будет увеличено в несколько раз
23 декабря 2024 16:58  [64] Более 200 нижегородских госуслуг выведено на региональный портал за три года
23 декабря 2024 16:38  [88] В Госдуме предложили временно запретить фейерверки
23 декабря 2024 16:22  [116] Региональные доплаты к федеральному маткапиталу введут в Нижегородской области в 2025 году
23 декабря 2024 16:12  [115] Новая детская поликлиника в Кстове начала прием первых пациентов
23 декабря 2024 15:39  [141] Усиление мер поддержки многодетных семей запланировано в Нижегородской области на 2025 год
23 декабря 2024 14:26  [167] Два новых "Вагона Победы" начали курсировать в нижегородском метро
23 декабря 2024 14:21  [211] Проблемный дом на Генкиной достроили в Нижнем Новгороде
23 декабря 2024 11:39  [171] Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
23 декабря 2024 11:32  [198] Более тысячи школьников в 2024 году посетили профориентационные встречи ИТ-кампуса "НЕЙМАРК"
Общество

Финансирование транспортной сферы в Нижнем Новгороде будет увеличено в несколько раз

23 декабря 2024 17:11  [53] Общество

Объем финансирования сферы транспорта в Нижнем Новгороде увеличится в несколько раз после перехода на брутто-контракты. Об этом заявил глава региона Глеб Никитин в ходе итогового заседания правительства региона 23 декабря.

По его словам, в 2024 году от граждан поступило немало нареканий на работу автобусов.

"И они справедливые и обоснованные. Проблема связана с нехваткой водителей и подвижного состава, ну а в целом с тем, что отрасль была недофинансирована как за счет тарифной выручки, так и за счет субсидий из регионального бюджета", - рассказал губернатор.

Глава региона добавил, что модель взаимодействия с нижегородскими перевозчиками не позволяла, с одной стороны, требовать от них соблюдения расписания и качества работы, а с другой стороны – позволяла экономить.

"И мы получали такую услугу, которую оплачивали. Поэтому объем финансирования транспортной сферы, начиная с 2025 года, в связи с переходом на брутто-контракты увеличится в разы. Это, безусловно, первый финансовый приоритет бюджета", - пояснил Глеб Никитин.

Напомним, Нижний Новгород получит 15 белорусских электробусов в 2025 году.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт Трамвай
Поделиться:
Новости по теме
10 декабря 2024 18:10  [724] Нижегородская область закупает около 300 электробусов и трамваев у Белоруссии
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
23 декабря 2024 11:39Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph