Финансирование транспортной сферы в Нижнем Новгороде будет увеличено в несколько раз Общество

Объем финансирования сферы транспорта в Нижнем Новгороде увеличится в несколько раз после перехода на брутто-контракты. Об этом заявил глава региона Глеб Никитин в ходе итогового заседания правительства региона 23 декабря.

По его словам, в 2024 году от граждан поступило немало нареканий на работу автобусов.

"И они справедливые и обоснованные. Проблема связана с нехваткой водителей и подвижного состава, ну а в целом с тем, что отрасль была недофинансирована как за счет тарифной выручки, так и за счет субсидий из регионального бюджета", - рассказал губернатор.

Глава региона добавил, что модель взаимодействия с нижегородскими перевозчиками не позволяла, с одной стороны, требовать от них соблюдения расписания и качества работы, а с другой стороны – позволяла экономить.

"И мы получали такую услугу, которую оплачивали. Поэтому объем финансирования транспортной сферы, начиная с 2025 года, в связи с переходом на брутто-контракты увеличится в разы. Это, безусловно, первый финансовый приоритет бюджета", - пояснил Глеб Никитин.

Напомним, Нижний Новгород получит 15 белорусских электробусов в 2025 году.