Нижегородские поликлиники с 28 декабря переходят на усиленный режим работы Общество

Нижегородские поликлиники с 28 декабря переходят на усиленный режим работы.

Как сообщил главный редактор информагентства "Стационар-Пресс" Алексей Никонов, круглосуточно будут работать станция скорой медицинской помощи, токсикологический центр в ГКБ 33, травмпункты и отделение плановой и экстренной консультативной помощи НОКБ Семашко (консультируют врачей ЦРБ).

График работы первичной специализированной медпомощи хирурга, невролога, офтальмолога, и ЛОРа:

взрослым:

- 28 декабря – в часы работы медицинской организации;

- 29 декабря – 8 января: с 09:00 до 16:00;

детям:

- 28 декабря – в часы работы медицинской организации;

- 29 декабря – 8 января: с 09:00 до 15:00.

По одному подразделению противотуберкулезного, психиатрического, дерматовенерологического и наркологического диспансеров будут дежурить 3 и 6 января с 9:00 до 15:00.

Женские консультации:

- 28 декабря – в часы работы медицинской организации;

- 29 декабря – 8 января – с 9:00 до 16:00.

Стоматологическая помощь в неотложной форме будет действовать по следующему графику:

- 28 декабря – в часы работы медицинской организации;

взрослым:

- 29-31 декабря: с 09:00 до 18:00;

- 1-8 января: 08:00 до 20:00;

детям:

- 30-31 декабря: с 09:00 до 15:00;

- 1-8 января: с 09:00 до 15:00.

Доноров крови областной центр крови им. Н.Я. Климовой будет принимать 28 декабря, 3 и 4 января с 8:00 до 16:00.

Вскрытие и выдача тел в моргах будет осуществляться:

- 28 декабря – в часы работы медицинской организации;

- 29-31 декабря, 2-6 и 8 января – дежурные дни;

- 1, 5 и 7 января – нерабочие дни.

С 9 января все медучреждения будут работать в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что расписание канатки Нижний Новгород - Бор изменится в новогодние праздники.

Фото: информагентство "Стационар-Пресс"