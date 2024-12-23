Победители регионального конкурса "Мой добрый бизнес"
"Почта Деда Мороза" будет работать в Нижнем Новгороде
Очередной "Горький fest" пройдёт 10-16 июля 2025 года
Минград утвердил строительство высотки у Щелоковского хутора
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 декабря 2024 16:12  [7] Новая детская поликлиника в Кстове начала прием первых пациентов
23 декабря 2024 15:39  [86] Усиление мер поддержки многодетных семей запланировано в Нижегородской области на 2025 год
23 декабря 2024 14:26  [131] Два новых "Вагона Победы" начали курсировать в нижегородском метро
23 декабря 2024 14:21  [163] Проблемный дом на Генкиной достроили в Нижнем Новгороде
23 декабря 2024 11:39  [160] Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
23 декабря 2024 11:32  [179] Более тысячи школьников в 2024 году посетили профориентационные встречи ИТ-кампуса "НЕЙМАРК"
23 декабря 2024 10:14  [164] Управление ГОЧС Нижнего Новгорода предупреждает об опасности выхода на лёд
23 декабря 2024 09:56  [202] Депутаты Госдумы предлагают унифицировать лифтовые шахты в новых домах
23 декабря 2024 09:39  [254] Нижегородская область заняла 7 место в итоговом рейтинге регионов РФ за 2024 год
23 декабря 2024 08:52  [223] Слабый "минус" и осадки придут в Нижегородскую росбалт на этой неделе
Общество

Новая детская поликлиника в Кстове начала прием первых пациентов

23 декабря 2024 16:12  [7] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Кстове открылась новая детская поликлиника.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, современное медицинское учреждение площадью 6 тысяч кв. м построено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение".

Решение о строительстве четырехэтажной поликлиники принимал губернатор Глеб Никитин. Всего на возведение и ввод в эксплуатацию здания ушло  чуть больше года. Как отметил министр строительства Нижегородской области Дмитрий Груничев, здание новой детской поликлиники построено в соответствии с самыми современными нормами и стандартами.

На этой неделе в поликлинике, которая рассчитана на 500 посещений в смену, начинают принимать педиатры. В ближайшее время здесь откроется рентгенкабинет, начнут прием все узкопрофильные специалисты. Сейчас здание дооснащается мебелью и компьютерами для работы медиков.

По словам замгубернатора Нижегородской области Андреяй Чечерина, раньше детей принимали в детской поликлинике, которая располагалась на первом этаже жилого здания. Дневной стационар и физиотерапевтическое отделение находились в больничном городке.

Министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова отметила, что на строительство поликлиники были направлены масштабные средства: на строительство ушло более 450 млн рублей, а оснащение здания медицинским оборудованием для обследования, лечения и реабилитации детей  еще около 150 млн рублей.

По данным регионального Минздрава, в новой поликлинике с детьми будут работать почти 150 специалистов:  в штат уже набраны 48 врачей и 98 медицинских сестер. В медицинском учреждении будут работать 11 кабинетов педиатрического отделения, центр детского здоровья, кабинет здорового ребенка, а также кабинеты множества узкопрофильных специалистов. Диагностика здоровья детей будет проводится в отделениях лучевой и функциональной диагностики, лечение пациентов – в дневном стационаре, физиотерапевтическом отделении, эндоскопическом отделении и зале ЛФК. В поликлинике оборудовали комфортные зоны ожидания, игровые комнаты, буфет и комната кормления. 

Ранее сообщалось, что новую детскую поликлинику построили в Дзержинске.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Нацпроект Поликлиника
Поделиться:
Новости по теме
19 декабря 2024 12:09  [482] Масштабную модернизацию оперблока проводят в Нижегородском кардиоцентре
12 декабря 2024 12:11  [687] Новую детскую поликлинику построили в Дзержинске
01 марта 2024 12:53  [1260] Детскую поликлинику построят в Сормове в Нижнем Новгороде за 662 млн рублей
15 февраля 2024 18:39  [1214] Нижегородские власти ищут инвестора для строительства онкоцентра
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
23 декабря 2024 11:39Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph