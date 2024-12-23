Новая детская поликлиника в Кстове начала прием первых пациентов Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Кстове открылась новая детская поликлиника.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, современное медицинское учреждение площадью 6 тысяч кв. м построено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение".

Решение о строительстве четырехэтажной поликлиники принимал губернатор Глеб Никитин. Всего на возведение и ввод в эксплуатацию здания ушло чуть больше года. Как отметил министр строительства Нижегородской области Дмитрий Груничев, здание новой детской поликлиники построено в соответствии с самыми современными нормами и стандартами.

На этой неделе в поликлинике, которая рассчитана на 500 посещений в смену, начинают принимать педиатры. В ближайшее время здесь откроется рентгенкабинет, начнут прием все узкопрофильные специалисты. Сейчас здание дооснащается мебелью и компьютерами для работы медиков.

По словам замгубернатора Нижегородской области Андреяй Чечерина, раньше детей принимали в детской поликлинике, которая располагалась на первом этаже жилого здания. Дневной стационар и физиотерапевтическое отделение находились в больничном городке.

Министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова отметила, что на строительство поликлиники были направлены масштабные средства: на строительство ушло более 450 млн рублей, а оснащение здания медицинским оборудованием для обследования, лечения и реабилитации детей еще около 150 млн рублей.

По данным регионального Минздрава, в новой поликлинике с детьми будут работать почти 150 специалистов: в штат уже набраны 48 врачей и 98 медицинских сестер. В медицинском учреждении будут работать 11 кабинетов педиатрического отделения, центр детского здоровья, кабинет здорового ребенка, а также кабинеты множества узкопрофильных специалистов. Диагностика здоровья детей будет проводится в отделениях лучевой и функциональной диагностики, лечение пациентов – в дневном стационаре, физиотерапевтическом отделении, эндоскопическом отделении и зале ЛФК. В поликлинике оборудовали комфортные зоны ожидания, игровые комнаты, буфет и комната кормления.

Ранее сообщалось, что новую детскую поликлинику построили в Дзержинске.