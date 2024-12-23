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Общество

Более 90 объектов в Нижегородской области построили по технологии информационного моделирования

24 декабря 2024 17:02  [99] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Почти 90 объектов в регионе в 2024 году построили с применением технологии информационного моделирования (ТИМ). Об этом сообщил министр строительства Нижегородской области Дмитрий Груничев на пресс-конференции "Итоги года в работе строительной отрасли Нижегородской области"

По словам Дмитрия Груничева, создание комфортных условий для жизни граждан является одной из приоритетных задач правительства Нижегородской области. Для этого в Нижегородской области проводится масштабная работа, включая создание и реализацию мер и механизмов поддержки застройщиков.

Для адаптации застройщиков к нововведениям и оказания необходимой методической помощи в части внедрения ТИМ при строительстве МКД на протяжении года в регионе проводили тематические мероприятия. Кроме того, в некоторых образовательных учреждениях разработали спецпрограммы обучения и повышения квалификации для организаций строительного комплекса.

Отмечается, что упростить переход застройщиков на проектирование с применением ТИМ также позволит требование по ведению на территории региона проектной и рабочей документации исключительно в электронном виде. В настоящее время этот вопрос прорабатывается в региональном Минстрое.

Еще одним ключевым нововведением в следующем году для застройщиков станет обязательное применение механизма счетов эскроу при строительстве индивидуальных домов по договорам подряда. Требование, которое вступит в силу 1 марта 2025 года, позволит обеспечить дополнительные финансовые гарантии не только покупателям, но и подрядным организациям. В этом году в регионе уже заключено около 30 сделок на сумму более 110 млн рублей на строительство частных домов с привлечением подрядных организаций.

Ранее сообщалось, что около 2 млн кв. метров жилья ввели в эксплуатацию в Нижегородской области в 2024 году.

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Теги:
Жилье Строительство Технологии
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