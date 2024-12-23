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Общество

Около 1 млн кв. метров нового жилья возведут в Ольгино в Нижнем Новгороде

24 декабря 2024 15:56  [4] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Около 1 млн кв. метров жилья нового жилья будет построено в районе деревни Ольгино в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов в ходе пресс-конференции в НОИЦ 24 декабря.

По его словам, в настоящий момент утвержден проект планировки этой территории.

"Территория полностью готова для привлечению застройщика. Самый сложный вопрос на сегодняшний день – это обеспечение этой территории объектами социальной инфраструктуры. Поэтому для запуска проекта застройки нам нужно определить механизм, по которому будут строить социальные объекты. На сегодняшний день нам законодательство прямо говорит, что механизмы развития территории должны быть сбалансированными", - рассказал Морозов.

Решение о начале застройке территории в районе деревни Ольгино будет принято, ориентировочно, в 2025 году.

Напомним, крупнейший в Нижегородской области жилой квартал на 320,7 тысяч кв. метров жилья построят по КРТ у Ольгина.

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Теги:
Жилье Строительство
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