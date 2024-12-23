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Общество

Заболеваемость коронавирусом выросла на 22,6% в Нижегородской области за неделю

25 декабря 2024 11:46  [94] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

За прошедшую неделю на территории Нижегородской области было зарегистрировано более 17 тысяч случаев респираторных инфекций. Об этом сообщили в региональном в Управлении Роспотребнадзора.

За неделю было обследовано более 14 тысяч человек. Среди респираторных вирусов, которые преимущественно выявляли у нижегородцев, основную часть составляют риновирус и микоплазма, а также бокавирус, аденовирус и вирус парагриппа.

Кроме того, выявлено 635 случаев COVID-19 - это на 22,6% больше, чем за предыдущую неделю.

Зафиксированы единичные случаи гриппа. Прививки от него сделали более 1,5 млн нижегородцев, это около 50% населения области.

На 24 декабря в 2,5% образовательных учреждений региона частично или полностью приостановлен учебный и воспитательный процесс. В школах и детских садах организован "входной фильтр" с бесконтактным измерением температуры для детей, сотрудников и посетителей с целью недопущения больных респираторными заболеваниями.

Как ранее сообщил телеканал "360", в России утверждён новый стандарт оказания медицинской помощи взрослым при острых респираторных вирусных инфекциях. Из рекомендаций, в частности, исключены антибиотики.

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Теги:
Грипп Коронавирус ОРВИ
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