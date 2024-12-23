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Общество

Жители 4 подъезда дома №16 по проспекту Кирова встретят Новый год в своих квартирах

25 декабря 2024 14:09  [94] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Жителям четвертого подъезда дома №16 по проспекту Кирова разрешили вернуться в свои квартиры. Как сообщает администрация Автозаводского района Нижнего Новгорода, такое решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода.

Напомним, в ноябре этого года в подвале четвертого подъезда произошла утечка на транзитном трубопроводе ресурсоснабжающей организации, фундамент деформировался. После этого был введен режим повышенной готовности. Жители 19 квартир временно снимали квартиры за счет средств городского бюджета.

Специализированная экспертная организация разработала проект аварийно-восстановительных работ. По окончании работ АНО "Научно-исследовательский экспертный центр строительства и недвижимости" провел обследование, и разработал экспертное заключение об определении технического состояния многоквартирного дома.

После детального осмотра конструкций здания и узлов сопряжения несущих конструкций многоквартирного дома, эксперты не выявили критических деформаций. Это в свою очередь позволило сделать вывод, что риска локального обрушения нет.

"Общее техническое состояние здания стабильное. Эксплуатационная надежность здания многоквартирного дома №16 по проспекту Кирова обеспечена", – говорится в экспертном заключении.

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Теги:
Автозаводский район Городское хозяйство Жилье
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