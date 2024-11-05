Автозаводская райадминистрация поможет с переездом жителям просевшего дома на Кирова Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Администрация Автозаводского района поможет жильцам 19 квартир четвертого подъезда дома №16 на проспекте Кирова, где в минувшую пятницу случилась коммунальная авария. Как сообщает пресс-служба администрации города, жители сами обратились за помощью в организации временного переезда. В настоящее время районная администрация оказывает помощь в оформлении необходимых документов.

По данным специалистов, затраты за аренду будут компенсироваться в зависимости от количества комнат в квартире. Так, за однокомнатную квартиру максимальная компенсация составляет 26 тысяч рублей в месяц, за двухкомнатное жилье - 32 тысячи рублей и за трёхкомнатную квартиру - 40 тысяч рублей в месяц.

Сразу после ЧП администрация Автозаводского района помогла разместить четыре семьи в гостинице. Остальные жители четвертого подъезда изъявили желание временно остаться у родственников. Жители других трех подъездов дома остаются в своих квартирах.

Также в администрации отметили, что будет разработан проект технического решения по восстановлению жесткости элементов фундамента четвертого подъезда дома №16 по проспекту Кирова. Затем в подвальном помещении будут проведены работы.

Напомним, 15 ноября у части здания произошла деформация элементов фундамента. По предварительной информации, ЧП случилось из-за утечки на транзитном трубопроводе. В целях безопасности, на время проведения работ по восстановлению жесткости элементов фундамента, собственникам квартир предложили арендовать квартиры с возмещением за счет средств городского бюджета. Вся информация оперативно доводится до жителей четвертого подъезда в специально созданном чате.

Ранее сообщалось, что дом на улице Фучика в Нижнем Новгороде могут признать аварийным до конца года.