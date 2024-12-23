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Проект о периоде охлаждения для кредитов рассмотрят в Госдуме в приоритетном порядке

25 декабря 2024 16:42  [67] Общество

В России разработан и внесён в Госдуму законопроект, предлагающий установить при выдаче кредита "период охлаждения", в течение которого не будут осуществляться финансовые операции. Это должно защитить россиян от мошеннических действий. С такой инициативой ранее выступил Центробанк.

Как рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, в большинстве случаев доверчивых граждан под разными предлогами вынуждают взять в кредит внушительную сумму денег. Через такие схемы у россиян похищают десятки миллиардов рублей.

Как уточняет телеканал "360", для сумм от 50 до 200 тысяч рублей предлагается установить "период охлаждения" сроком 4 часа, для сумм от 200 тысяч рублей - 48 часов.

По мнению Володина, за это время люди смогут использовать для более тщательного анализа необходимости кредита и консультаций с близкими людьми, а если появятся подозрения - обратиться в полицию.

"Рассмотрим законопроект в приоритетном порядке", - подчеркнул спикер Госдумы.

Напомним, президент Владимир Путин поручил правительству вместе с Банком России проработать дополнительные механизмы борьбы с хищением средств мошенниками, в том числе, организовать введение "периода охлаждения" до передачи денежных средств от кредитора к заемщику.

Напомним также, что в июле 2024 года в силу вступил закон, предусматривающий двухдневный "период охлаждения", в течение которого банк не будет переводить деньги на счёт, если информация о получателе денег содержится в базе данных Банка России о случаях мошеннических операций. Если же банк не выполнит данное условие, то ему придется возместить деньги в течение месяца.

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Теги:
Банки Кредиты мошенники
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