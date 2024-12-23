Нижегородцам грозит штраф до 50 тысяч рублей за запуск фейерверков Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Россиянам грозит штраф до 50 тысяч рублей за запуск фейерверков. Об этом напомнил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что строгость наказания при нарушении правил запуска пиротехники зависит от тяжести последствий.

Так, в соответствии со статьёй 20 КоАП РФ, за нарушение правил пожарной безопасности на граждан может быть наложен штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Если в регионе действует особый противопожарный режим, то штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей.

Если же запуск пиротехники привёл к пожару, повреждению имущества или причинению лёгкого или среднего вреда здоровью человека, виновному грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей.

Парламентарий добавил, что если нарушение правил применения пиротехники повлекло тяжёлые или несовместимые с жизнью травмы, то гражданину грозит уголовная ответственность по статье 218 УК РФ - и до пяти лет лишения свободы.

Уголовное наказание грозит также в случает уничтожения или повреждения имущества в крупном размере: по ст. 168 УК РФ виновному светит крупный штраф или лишение свободы на срок до года, а также обязанность возместить причинённый ущерб.

Напомним, в Нижегородской области с 25 декабря введён особый противопожарный режим. Жителям региона запрещается запускать салюты, ракетницы и другие летающие фейерверки на расстоянии менее 50 метров от жилых зданий высотой 3 этажа и более. Для запуска пиротехники в черте города будут организованы специальные площадки.