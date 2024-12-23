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Экономика

Десять животноводческих комплексов построили в Нижегородской области в 2024 году

26 декабря 2024 12:12  [93] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Десять новых животноводческих комплексов построили и шесть реконструировали при господдержке в Нижегородской области в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Общий объем инвестиций составил 2,88 млрд рублей. Объекты рассчитаны на более чем 6 тысяч голов крупного рогатого скота.

Господдержка предусматривает компенсации до 50% затрат на строительство и реконструкцию животноводческих ферм. Также для предпринимателей доступны федеральные субсидии.

"Развитие молочного животноводства – один из приоритетов для агропромышленного комплекса Нижегородской области. С учетом модернизации промышленных мощностей, нижегородские предприятия способны перерабатывать больше молока, чем сейчас производится в регионе, поэтому мы активно поддерживаем и будем поддерживать наших животноводов", - отметил замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов пояснил, что всего в регионе в 2024 году субсидируется строительство 19-ти и реконструкция 6-ти агрокомплексов, рассчитанных на 9 тысяч скотомест.

"Из них уже ввели в эксплуатацию 16 объектов", - добавил Денисов.

В частности, в этом году ООО "Никитино" построило роботизированный молочный комплекс на 1 052 коровы в Уренском муниципальном округе, ООО "Дивеевское" - телятник на 692 скотоместа в Дивеевском муниципальном округе, а СПК "Нижегородец" - двор беспривязного содержания на 500 голов с доильно-молочным блоком в Дальнеконстантиновском муниципальном округе.

Среди реконструированных комплексов можно отметить, например, ферму на 800 голов и телятник на 384 головы в Починковском муниципальном округе (ООО "Ярд-Агро"), телятник на 465 голов в Гагинском муниципальном округе ("СПК "Березники"), а также молочную ферму на 230 голов в Богородском муниципальном округе (ООО "Агрофирма "Искра").

Напомним, комплекс по переработке яиц за 27 млрд рублей построят в Нижегородской области.

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Теги:
Животноводство Сельское хозяйство
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