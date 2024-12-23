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Общество

Нижегородская область возглавила всероссийский рейтинг мер поддержки ИТ-компаний

26 декабря 2024 13:03  [114] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область заняла 1 место в рейтинге мер поддержки ИТ-компаний среди субъектов РФ за 2024 год.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, рейтинг составлен объединением компаний-разработчиков программного обеспечения России "Руссофт".

В объединении отметили, что в Нижегородской области "имеется широкий список мер поддержки с отслеживанием их эффективности". Со ссылкой на нижегородские ИТ-компании "Руссофт" обратил внимание на заинтересованность региональных властей в развитии ИТ и открытый диалог в рамках приоритетных направлений.

По словам губернатора Глеба Никитина, уровень мер поддержки в регионах для составления этого рейтинга оценивают сами IT-специалисты.

"Поэтому для нас это очень важная оценка, показатель, что принятые нами меры реально работают. Благодарим за "обратную связь" от одного из сильнейших ИТ-сообществ в стране! Будем и дальше стараться создавать для наших ИТ-специалистов максимально комфортные условия", - подчеркнул Глеб Никитин.

Кроме того, по развитию индустрии разработки ПО Нижегородская область четвертый год подряд занимает 3 место после Москвы и Санкт-Петербурга. Аналитики рейтинга отмечают,  что на регион приходится примерно 5-6% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний.

По данным замгубернатора Нижегородской области Егора Полякова, оборот местных компаний за 10 месяцев текущего года превысил 55 млрд рублей. Это на 18% больше, чем в прошлому году. В реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры РФ зарегистрировано более 200 единиц нижегородского программного обеспечения и около 100 нижегородских правообладателей.

Министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов сообщил, что в этом году в регионе был запущен целый ряд мер для поддержки ИТ-сообщества: компенсация разработчикам программного обеспечения 50% стоимости ПО за продажу бизнесу лицензий по льготной цене. Кроме того, компаниям возмещается 100% НДФЛ за ИТ-специалистов, привлеченных из других регионов. Также разработан реестр ИТ-стартапов Нижегородской области, который позволяет молодым компаниям быстрее получить госаккредитацию Минцифры России и претендовать на комплекс мер поддержки.

В "Руссофте" подчеркнули, что "потенциал Нижегородской области для роста и приближения в рейтинге к Санкт-Петербургу очень солидный".

Директор АНО "Горький Тех" Евгений Федосеев добавил, что Нижегородские ИТ-компании разрабатывают решения для всех приоритетных отраслей экономики: здравоохранения, транспорта, промышленности, строительства и многих других. Также Евгений Федосеев подчеркнул, что за поддержкой своих проектов айти специалисты могут обратиться в АНО "Горький Тех" - "единое окно" по сопровождению отечественных ИТ-решений в регионе.

сформированные условия льготных программ и прочих мер поддержки отвечают целям нацпроекта "Цифровая экономика" и задачам, которые ставит президент России Владимир Путин. В следующем году нацпроект будет переформатирован. Профильные органы власти формируют новый национальный проект "Экономика данных и цифровая трансформация государства", который позволит усовершенствовать систему госуслуг, создать цифровые платформы в ключевых секторах, внедрить отечественные ИТ-решения во все сферы экономики и улучшить услуги связи.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород вышел на новый эта подготовки ИT-специалистов

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Теги:
IT IT-специалисты Рейтинг
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