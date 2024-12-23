Уровень безработицы в Нижегородской области снизился в 13 раз Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Уровень безработицы в Нижегородской области снизился в 13 раз, достигнув 0,04% в 2024 году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель губернатора Егор Поляков.

По его словам, количество безработных граждан в регионе уменьшилось с 7,5 тысяч человек до 600 человек.

"Это исторический минимум. И это не просто цифры, а реальные судьбы людей, которые нашли свое дело. При этом Нижегородская область, как и другие регионы, сталкивается с вопросом нехватки кадров в различных сферах. В нашем регионе открыто более 60 тысяч вакансий, особенно востребованы инженеры и представители рабочих профессий", - рассказал Поляков.

Замгубернатора подчеркнул, что подготовка таких специалистов станет задачей нового нацпроекта "Кадры", который стартует в 2025 году.

"Важно обеспечить подготовку специалистов, соответствующих требованиям работодателей, и создать условия для их успешной интеграции в экономику Нижегородской области", - добавил Поляков.

Приоритетной задачей на 2025 год станет и вовлечение в трудовую деятельность неработающих граждан в трудоспособном возрасте, численность которых в регионе превышает 500 тысяч человек.

Напомним, правительство РФ направит 6,2 млрд рублей на переобучение граждан.