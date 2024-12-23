План работы антитеррористической комиссии на 2025 год утвердили в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Итоговое совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Нижегородской области прошло в Нижегородском кремле.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в мероприятии приняли участие руководители силовых ведомств, областной прокуратуры, федеральных и региональных органов госвласти, органов местного самоуправления Нижегородской области.

На заседании его участники обсудили необходимые меры по обеспечению безопасности граждан в период новогодних и рождественских праздников.

Также было рассмотрено исполнение мероприятий комплексного плана противодействия идеологии терроризма. Пристальное внимание уделили недопущению распространения идеологии терроризма и неонацизма среди молодежи, применению новых форм и методов профилактической работы с целевыми аудиториями.

Также на совещании были представлены итоги реализации регионального антитеррористического проекта "Герои нашего времени" и одноименного телепроекта, который посвящен нижегородцам, проявившим мужество и героизм в борьбе с терроризмом, экстремизмом и неонацизмом. Организовали проект аппарат областной антитеррористической комиссии и министерство региональной безопасности. Отмечается, что с начала старта проекта на региональном телевидении вышло 23 телепрограммы. В следующем году реализация данных проектов продолжится.

Участники мероприятия также подвели итоги работы областной антитеррористической комиссии, дали оценку деятельности антитеррористических комиссий муниципальных образований региона, и утвердили план работы антитеррористической комиссии в Нижегородской области на 2025 год.

Ранее сообщалось, что почти 200 терактов предотвратили в России с начала 2024 года.