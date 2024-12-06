Почти 200 терактов предотвратили в России с начала 2024 года Общество

С начала 2024 года в России предотвращено почти 200 терактов. Об этом проинформировали в пресс-службе Национального антитеррористического комитета, подводя итоги годовой работы, сообщает телеканал "360".

"Скоординированными действиями силовых структур на стадии подготовки предотвращено 190 терактов", - указали специалисты ведомства.

Уточняется, что шесть из них планировались как расстрелы в школах и других учебных заведениях.

Кроме того, по данным НАК, заблокированы счета 6 тысяч лиц, причастных к финансированию террористов.

Ранее Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России выпустило памятку для подростков и родителей - как противостоять вовлечению в террористическую деятельность.

"Большинство вербовщиков – тонкие психологи, обученные техникам и методикам воздействия на психику людей. Для вербовщиков не существует "грязных" методов – сгодится все, что может способствовать их делу. Спектр воздействия чрезвычайно широк: от психологических манипуляций и пропаганды до прямых угроз и шантажа", - отметили в Управлении.