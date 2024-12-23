Новый водовод построили в Мухтолове за 565 млн рублей по нацпроекту

Фото:
Новую станцию водозабора построили в поселке Мухтолово в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Строительство станции водозабора и водовода в Мухтолове по инициативе главы региона Глеба Никитина в 2018 году было включено в нацпроект "Жилье и городская среда", в рамках которого реализуется проект "Чистая вода". Реализация проекта началась в 2022 году.
Новый водовод позволит решить острую проблему обеспечения жителей качественной питьевой водой.
"Здесь установлено самое современное оборудование. Вода проходит несколько ступеней очистки и ультрафиолетовое обеззараживание, благодаря чему на выходе она соответствует всем требованиям Роспотребнадзора и сохраняет все вкусовые качества", - отметил глава местного самоуправления Ардатовского района Георгий Жданкин.
Стоимость строительства водовода составила более 565 млн рублей.
Напомним, ФРТ направит 478 млн рублей на модернизацию ЖКХ в Нижегородской области.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+