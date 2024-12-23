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Экономика

Инфляция в Нижегородской области показала рост впервые за 4 месяца

27 декабря 2024 07:32  [157] Экономика

Фото: Александр Воложанин

Годовая инфляция в Нижегородской области впервые за 4 месяца продемонстрировала рост и в ноябре увеличилась до 8,11% после 7,6% месяцем ранее. До этого она снижалась трёх месяцев. Максимальный показатель в 2024 году был зафиксирован в июле - 8,2%. Об этом сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России.

При этом. по оценке финансистов, показатели остались ниже, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу (8,76%) и в целом в России (8,88%).

Повышение региональной инфляции эксперты объясняют тем, что производители и поставщики товаров и услуг переносили в цены возросшие затраты на оплату труда, упаковку, логистику, закупку оборудования. Кроме того, отметили в Волго-Вятском ГУ Банка России, несколько сократилось предложение отдельных видов продовольствия.

В целом в Приволжье увеличился годовой прирост цен на продукты и услуги, а на непродовольственные товары практически не изменился. В итоге в ноябре по сравнению с октябрём в годовом выражении наиболее сильно дорожали молочная продукция, бензин и сотовая связь.

При этом зафиксировано охлаждение спроса на машины, поэтому в ноябре в Нижегородской области автомобили подорожали в годовом выражении меньше, чем в октябре. А вот шиномонтаж, наоборот, подорожал - из-за возросших издержек.

По данным Росстата, годовая инфляция в России в ноябре повысилась на 0,34% до 8,88%, месячный рост потребительских цен в стране также ускорился. Наибольшее влияние на статистику оказало подорожание плодоовощной продукции и услуги мобильной связи.

"Устойчивое инфляционное давление остается вблизи максимумов текущего года. Это говорит о том, что рост спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг", - заключили эксперты Банка России.

Напомним, Минэкономразвития России ожидает инфляцию в 2025 году выше текущего прогноза, в этой связи весной будет сделана корректировка прогнозируемых значений.

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Теги:
Банк России Инфляция Цены
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