Улицу Гороховецкую на Сортировке перекроют 29 декабря для встречи Деда Мороза Общество

Фото: vk.com/poezddedamoroza

Поезд Деда Мороза посетит Нижний Новгород в воскресенье, 29 декабря. Он прибудет на станцию "Сортировочная" к 9:00 и будет находиться там до 15:10. На время праздничных мероприятий, организованных на территории вокзала, приостановят движение транспорта по улице Гороховецкой.

В частности, будет перекрыт участок дороги от пересечения с улицей Движенцев до дома №5 по улице Клубной. Ограничения будут действовать с 8:30 до 15:30.

Объехать зону проведения мероприятия можно по прилегающим улицам. Припаркованные в зоне ограничения машину будут эвакуировать на спецстоянку.

Напомним, для того, чтобы как можно больше ребятишек и родителей смогло побывать на празднике, назначены дополнительные поезда с Московского вокзала до станции Нижний Новгород-Сортировочный и в обратном направлении. Рельсовые автобусы будут ходить с 8:15 до 13:45.