Ряд транспортных ограничений будет действовать в Нижнем Новгороде в новогодние праздники Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде в новогодние праздники будет действовать ряд ограничений для движения транспорта.

Как сообщает пресс-служба администрации, при возникновении заторовых ситуаций с 00:01 28 декабря 2024 года до 23:59 4 января 2025 года будет запрещено движение транспорта на улице Совнаркомовской на участке улицы Керченской до улицы Мурашкинской.

Помимо этого, с 17:00 31 декабря 2024 года до 09:00 1 января 2025 года нельзя будет проехать от Верхне-Волжской набережной до улицы Минина на площади Минина и Пожарского. Согласно сообщению, ограничения вводятся для обеспечения безопасности дорожного движения.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что транспортные ограничения сняли на перекрестке улиц Ильинской и Маслякова.