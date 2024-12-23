Рейд по выявлению нетрезвых водителей пройдет в Нижнем Новгороде Общество

Госавтоинспекция Нижнего Новгорода с 28 декабря 2024 года по 8 января 2025 года проведет операцию "Нетрезвый водитель".

Как сообщает городское управление ГАИ, в рамках операции будет усилена работа по выявлению водителей, которые сели за руль с признаками опьянения. Работа будет проходиться ежедневно в каждом районе города с целью предотвратить гибель людей на дороге и в транспорте по вине нетрезвых водителей.

В управлении напоминают, что в соответствии с законом, за управления транспортом пьяным водителем, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояния опьянения, водитель будет привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

Кроме того, за повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности – лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права управления транспортом сроком до 3 лет.

В 2024 году на территории Нижнего Новгорода по вине нетрезвых водителей зарегистрировано 67 ДТП, в результате которых 87 человек пострадало, 6 человек погибло, а том числе 1 ребенок.

Ранее сообщалось, что в Госдуме РФ поддержали введение штрафов для пьяных самокатчиков.