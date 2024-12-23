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Общество

ЦУР Нижегородской области предупредил жителей региона об уловках мошенников

27 декабря 2024 16:59  [102] Общество

ЦУР Нижегородской области в преддверии новогодних праздников предупредил жителей региона о наиболее распространенных уловках мошенников. Совместно с ГУ МВД в ведомстве назвали самые распространенные мошеннические схемы, а также подготовили для нижегородцев инструкцию по противодействию аферистам.

Отмечается, что в настоящее время участились случаи поджогов зданий органов власти и социально значимых объектов. Мошенники звонят потерпевшему (потерявшему сбережения) и предлагают вернуть средства за поджог какого-либо имущества. В МВД напоминают, что такие необдуманные действия грозят лишением свободы.

Кроме того, мошенники выступают от имени "сотрудников правоохранительных органов". Они рассылают потерпевшим "копии приказов" и других документов, требуя сохранять тайну и "помощи в расследовании". При этом, потерпевшему советуют взять кредит и отправить средства на спецсчет.

За разглашение гостайны или отказ от сотрудничества жертву запугивают уголовными последствиями.

Еще одна распространенная схема - "Ваш родственник попал в ДТП".  При получении такого звонка следует прекратить общение с незнакомцем, срочно перезвонить близкому человеку и убедиться, что у него всё хорошо. Крайне важно провести беседы с пожилыми родственниками, напомнив им о таком способе обмана. 

Преступники также используют еще одну уловку: потерпевшему звонят аферисты и сообщают, что на него якобы кто-то уже оформил кредит. Во избежании неприятных последствий жертву просят взять "зеркальный" кредит и перечислить полученные деньги на указанный счет. При получении подобной информации следует сразу же перезвонить в свой банк и уточнить ситуацию: сотрудник банка сразу же проверит счета и сообщит информацию.

Как сообщалось ранее, почти 19% краж в Нижегородской области в этом году совершили при помощи IT-технологий.

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Теги:
мошенники ЦУР
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