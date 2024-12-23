Почти 19% краж в Нижегородской области в этом году совершили при помощи IT-технологий, сообщает ИА "Время Н".
Так, по данным нижегородского ГУ МВД, кражи составляют 18,8% от всех IТ-преступлений (1526), мошенничества — 82,2% (6586).
В то же время, общее число краж снизилось на 23%, а количество мошенничеств, напротив, выросло на 5,5%.
Каждым четвертым зарегистрированным преступлением в уходящем году стали кражи и мошенничества, совершенные с использованием IT-технологий.
Чаще всего жертвами мошенников в Нижегородской области становились пенсионеры, чуть реже - студенты и школьники.
Среди наиболее распространенных способов обмана полицейские выделяют следующие: это получение 100% предоплаты за товар или услугу с помощью "однодневных" интернет-магазинов; взлом личных страниц в соцсетях и рассылка от имени "друга" с просьбой о финансовой помощи; получение денег от граждан под предлогом прибыли от внесения средств на интернет биржах, ставок на спортивные мероприятия.
Ранее сообщалось, что более 33 млн рублей отдали нижегородцы мошенникам на прошедшей неделе.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+