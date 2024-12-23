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Происшествия

Почти 19% краж в Нижегородской области в этом году совершили при помощи IT-технологий

27 декабря 2024 15:49  [71] Происшествия

Почти 19% краж в Нижегородской области в этом году совершили при помощи IT-технологий, сообщает ИА "Время Н".

Так, по данным нижегородского ГУ МВД, кражи составляют 18,8% от всех IТ-преступлений (1526), мошенничества — 82,2% (6586).

В то же время, общее число краж снизилось на 23%, а количество мошенничеств, напротив, выросло на 5,5%.

Каждым четвертым зарегистрированным преступлением в уходящем году стали кражи и мошенничества, совершенные с использованием IT-технологий.

Чаще всего жертвами мошенников в Нижегородской области становились пенсионеры, чуть реже - студенты и школьники.

Среди наиболее распространенных способов обмана полицейские выделяют следующие: это получение 100% предоплаты за товар или услугу с помощью "однодневных" интернет-магазинов; взлом личных страниц в соцсетях и рассылка от имени "друга" с просьбой о финансовой помощи; получение денег от граждан под предлогом прибыли от внесения средств на интернет биржах, ставок на спортивные мероприятия.

Ранее сообщалось, что более 33 млн рублей отдали нижегородцы мошенникам на прошедшей неделе.

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Теги:
Мошенничество
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