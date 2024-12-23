Прямые рейсы сохранятся между Нижним Новгородом и Минском в 2025 году Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Аэропорт имени Чкалова сохранит прямые рейсы по маршруту Нижний Новгород – Минск в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Маршрут будут обслуживать авиакомпании Nordwind и "Икар". Полеты будут выполняться средам и субботам туда и обратно.

"Продолжение рейсов – это не просто поддержание существующей транспортной связи, а инвестиция в будущее наших отношений с Республикой Беларусь. Прямое авиасообщение удобно для деловых людей, упрощает туристические поездки и вносит существенный вклад в укрепление дружественных связей. Обмен культурным опытом, знакомство с достопримечательностями и формирование позитивных впечатлений – это задача не менее важная, чем развитие экономических связей", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В региональном министерстве международных и межрегиональных связей напомнили, что Нижегородская область и Республика Беларусь успешно развивают торговлю и промышленность, обмениваются опытом в сельском хозяйстве, создают инновационные IТ-решения и реализуют образовательные проекты. В качестве успешных примеров сотрудничества также можно привести совместное производство трамваев и электробусов, активное участие белорусских строительных компаний в реализации значимых социальных проектов Нижегородской области, планы по созданию Белорусского национального торгового центра в Нижнем Новгороде.

"Успех нашего сотрудничества обеспечивается тесным взаимодействием на всех уровнях. Сегодня нас связывают 37 договорных документов между муниципалитетами, а 24 города и района Нижегородской области имеют побратимов в Республике Беларусь. И эта цифра будет расти. Мы продолжаем активную работу по развитию межмуниципального сотрудничества, в том числе в рамках программы развития на 2023-2025 годы, охватывающей около 300 мероприятий в различных областях: от промышленности и строительства до здравоохранения, культуры и спорта, особое внимание уделяется туризму", - сказала министр международных и межрегиональных связей региона Ольга Гусева.

Напомним, товарооборот между Нижегородской областью и Белоруссией составляет около $ 1 млрд.