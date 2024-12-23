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Общество

Бесплатный каток открыли в парке имени 1 Мая в Нижнем Новгороде

28 декабря 2024 12:57  [100] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Бесплатный каток открыли в парке имени 1 Мая в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своих соцсетях.

В парке завершился первый этап благоустройства.

"Когда началось благоустройство парка, все, кто здесь работал, говорили, что открыть его даже частично и даже зимой практически невозможно - насколько в заброшенном состоянии он был. Мы это сделали, потому что открытие любимого парка к Новому году очень ждали нижегородцы", - рассказал иэр.

Руководитель городской дирекции парков и скверов Александр Чикаев добавил, что большая часть парка откроется летом 2025 года, когда завершится второй этап благоустройства.

"Парк мы откроем 1 июня. В общественном пространстве сделаем практически все дорожки. Не будет только открыта зона пруда из-за расчистки водоема. Также в 2025 году мы начнем ремонт всего ограждения парка и отремонтируем входные группы, которые являются объектом культурного наследия. Благоустройство парка планируем завершить к 2026 году", - рассказал Чикаев.

Отметим, что дельфинарий в парке имени 1 мая начал работать с 28 декабря.

Напомним, первый каток в Нижнем Новгороде открылся 1 декабря.

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Теги:
Канавинский район Каток Парки
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