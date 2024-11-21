Первый каток в Нижнем Новгороде откроется 1 декабря Культура и отдых

Фото: парк "Швейцария"

Первый каток в Нижнем Новгороде откроется в парке "Швейцария" 1 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале парка.

В настоящее время идут финальные приготовления ледового комплекса, но расписание и условия работы уже стали известны.

"Так, ледовый каток будет работать с 10:00 до 21:15. Сеансы – каждые два часа с перерывом на чистку и заливку поля", - говорится в сообщении.

Со вторника по четверг вход для взрослых на каток составит 250 рублей, а для детей от 7 до 14 лет – 100 рублей. С пятницы по воскресенье взрослые смогут покататься за 400 рублей, а дети – за 150 рублей.

Коньки на ледовом катке в парке "Швейцария" можно взять в аренду. Для взрослого она будет стоить 400 рублей, а для детей – 300 рублей. Заточка коньков обойдется в 250 рублей.

Кстати, традиционно каток украсит масштабная композиция, но какая - пока держится в секрете. В прошлом году это была модель земного шара, годом ранее - огромная Луна.

Напомним, ледовый каток оборудуют у ТЦ "Муравей" в Нижнем Новгороде за 24 млн рублей.