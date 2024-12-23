Новую ферму на 400 голов построили в Большеболдинском районе Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый животноводческий комплекс на 400 голов построили при господдержке в СПК "Березники" в Большеболдинском муниципальном округе в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Объем инвестиций в реализацию проекта составил около 100 млн рублей, из которых 48 млн было субсидировано из областного бюджета.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов отметил, что молочное животноводство в Нижегородской области – одна из основных отраслей сельского хозяйства.

"Она активно развивается – строятся новые комплексы, улучшаются технологии, повышаются надои. Мы приближаемся к полному самообеспечению Нижегородской области молоком и молочными продуктами. Благодаря открытию 12 новых ферм за год уровень самообеспеченности достиг 88%", - сказал Денисов.

Председатель СПК "Березники" Владимир Уваров добавил, что открытие нового комплекса позволит дополнительно получать более 1 тысячи тонн молока в год.

"На новом предприятии было создано восемь рабочих мест. Мы не останавливаемся на достигнутом и будем наращивать производство молока", - сказал Уваров.

Глава местного самоуправления Большеболдинского муниципального округа Алла Морозова подчеркнула, что муниципалитет всегда рад видеть новых инвесторов на своей земле, так как они помогают развиваться сельской местности.

Напомним, комплекс по переработке яиц за 27 млрд рублей построят в Нижегородской области.