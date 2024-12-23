Дело в отношении проектировщика Нижегородского низконапорного гидроузла дошло до суда Общество

Фото: пресс-служба Росморречфлота

Приволжская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при проектировании Нижегородского низконапорного гидроузла в отношении двух бывших руководящих работников коммерческой организации. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, в 2017 году коммерческая организация выполняла проектно-изыскательные работы для строительства Нижегородского низконапорного гидроузла. Госконтракт был заключен с ФБУ "Администрация Волжского бассейна".

Однако, после изменения градостроительного законодательства коммерческая организация не привела свою деятельность в соответствие с нормативно-правовыми требованиями. В свою очередь, инженерные изыскания были проведены, проект подготовлена. Заказчик выполненные работы оплатил.

"Из-за нарушения подрядчиком требований законодательства заказчик не смог использовать подготовленный проект по назначению, в результате чего государству причинен ущерб в размере более 745 млн рублей", - пояснили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу.

В отношении должностного лица ФБУ "Администрация Волжского бассейна", отвечавшего за контроль в ходе выполнения контракта, уголовное преследование было прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Напомним, реконструкция Нижегородского низконапорного гидроузла должна завершиться в 2026 году.

Также ранее сообщалось, что проект строительства Нижегородского низконапорного гидроузла подготовило ООО "Техтрансстрой".