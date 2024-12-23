Парковку ограничат в переулке Коротком в центре Нижнего Новгорода

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Парковку ограничат в переулке Коротком в Нижнем Новгороде с 18 января 2025 года. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Ограничение на стоянку введут в переулке Коротком в районе дома №7 на улице Свободы.
"Изменения в организации движения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств. Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещены на охраняемую стоянку", - пояснили в дептрансе.
Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться с условиями парковки на этом участке улицы и следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, открытые парковки в Нижнем Новгороде во время новогодних праздников будут бесплатными.
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