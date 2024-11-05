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Общество

Нижний Новгород вошел в топ-10 по развитию платных парковок в России

12 ноября 2024 09:52  [41] Общество

Нижний Новгороде вошел в топ рейтинга по развитию платных парковок в России. Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Дорнадзор", первое место в рейтинге в третий раз заняла Москва. Также в тройке лучших оказались Краснодар и Казань.

Согласно информации, компания проанализировала уровень развития зон платных парковок в городах России и составила рейтинг развития парковочного пространства. Данные исследовались по пяти группам показателей: физическая доступность, транспортные эффекты, финансовая эффективность, удобство и развитие системы платных парковок.

"В рейтинг вошли города, в которых измеряют и отслеживают эти показатели, а место в рейтинге во многом определялось полнотой представленной информации. Стоит отметить, что пятерка лидеров осталась прежней, хотя занятые ими места поменялись", - отметили в "Дорнадзоре".

В этом году в рейтинг добавились 14 городов. В общей сложности учитывалась информация по 38 населенным пунктам. Впервые в область исследования вошли города с населением менее 200 тысяч человек, а также города, в которых точечно используются плоскостные парковки. При этом основной рост произошел за счет городов, внедривших платные парковочные пространства в последние месяцы.

В компании уточнили, что с момента составления рейтинга в 2022 году Москва занимает первое место. В топ-10 вошли Краснодар, Казань, Белгород, Санкт-Петербург, Пермь, Сочи, Чебоксары, Ялта и Нижний Новгород. При этом самые высокие доходы от парковок зарегистрированы в столицах, Казани и Новороссийске, который в общем рейтинге находится на 25 позиции.

Ранее сообщалось, что около 11 млн рублей от платных парковок поступило в бюджет Нижнего Новгорода с начала года. Напомним, 29 марта 2023 года на платных парковках Нижнего Новгорода начала работать система постоплаты.

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Теги:
Городское хозяйство Парковка Парковки
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