Открытые парковки в Нижнем Новгороде во время новогодних праздников будут бесплатными Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Открытые парковочные зоны в Нижнем Новгороде во время новогодних праздников будут работать бесплатно.

Как сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, бесплатно парковаться можно будет с 20:00 28 декабря 2024 года до 8:00 9 января 2025 года.

В департаменте отметили, что резидентные и льготные парковочные разрешения необходимо оформлять ежегодно. Чтобы продлить разрешение на парковку необходимо подать заявление на портале Госуслуг или обратиться в МФЦ .

Участникам СВО и владельцам электромобилей необходимо подать заявление на портале Госуслуг или обратиться в МКУ "Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода".

Напомним, система постоплаты на платных парковках Нижнего Новгорода начала работать 29 марта 2023 года.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород вошел в топ-10 по развитию платных парковок в России.