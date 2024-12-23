Проблемный дом на Генкиной достроили в Нижнем Новгороде
Повышение штрафов за нарушение ПДД с 1 января
Календарь для предпринимателей на январь 2025 года
Праздники "Новый год в каждый двор" с 26 декабря по 8 января
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 декабря 2024 13:23  [58] Андрей Гнеушев передал внедорожник с гумпомощью Герою РФ Виталию Антонову
28 декабря 2024 13:09  [76] Осенний призыв на военную службу завершился в Нижегородской области
28 декабря 2024 12:57  [104] Бесплатный каток открыли в парке имени 1 Мая в Нижнем Новгороде
28 декабря 2024 12:31  [125] Открытые парковки в Нижнем Новгороде во время новогодних праздников будут бесплатными
28 декабря 2024 12:16  [133] "Белкоммунмаш" готовится к отгрузке трехсекционного трамвая для Нижнего Новгорода
28 декабря 2024 12:04  [119] Энергетики "Т Плюс" напоминают о мерах безопасности вблизи теплосетевых объектов
28 декабря 2024 11:55  [127] Нижегородцы будут получать смс-уведомления о сроках регистрации прав собственности
28 декабря 2024 10:37  [206] Обстройка жилой зоны началась на строящемся в Нижнем Новгороде лайнере "Карелия"
28 декабря 2024 10:09  [217] Генерал-лейтенант милиции Вячеслав Каныгин скончался в Нижнем Новгороде
28 декабря 2024 09:02  [206] Движение по отремонтированной полосе открыли на старом Борском мосту
Общество

Открытые парковки в Нижнем Новгороде во время новогодних праздников будут бесплатными

28 декабря 2024 12:31  [125] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Открытые парковочные зоны в Нижнем Новгороде во время новогодних праздников будут работать бесплатно.

Как сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, бесплатно парковаться можно будет с 20:00 28 декабря 2024 года до 8:00 9 января 2025 года.

В департаменте отметили, что резидентные и льготные парковочные разрешения необходимо оформлять ежегодно. Чтобы продлить разрешение на парковку необходимо подать заявление на портале Госуслуг или обратиться в МФЦ .

Участникам СВО и владельцам электромобилей необходимо подать заявление на портале Госуслуг или обратиться в МКУ "Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода".

Напомним, система постоплаты на платных парковках Нижнего Новгорода начала работать 29 марта 2023 года.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород вошел в топ-10 по развитию платных парковок в России.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство Парковка Парковки
Поделиться:
Новости по теме
21 ноября 2024 10:06  [2093] Парковку запретят по ряду улиц Нижнего Новгорода до марта для уборки снега
12 ноября 2024 09:52  [834] Нижний Новгород вошел в топ-10 по развитию платных парковок в России
25 апреля 2024 10:58  [705] Около 11 млн рублей от платных парковок поступило в бюджет Нижнего Новгорода с начала года
24 марта 2023 17:21  [1068] Система постоплаты на парковках Нижнего Новгорода начнет работать с 29 марта
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
23 декабря 2024 11:39Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph