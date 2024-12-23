Открытые парковки в Нижнем Новгороде во время новогодних праздников будут бесплатными

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Открытые парковочные зоны в Нижнем Новгороде во время новогодних праздников будут работать бесплатно.
Как сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, бесплатно парковаться можно будет с 20:00 28 декабря 2024 года до 8:00 9 января 2025 года.
В департаменте отметили, что резидентные и льготные парковочные разрешения необходимо оформлять ежегодно. Чтобы продлить разрешение на парковку необходимо подать заявление на портале Госуслуг или обратиться в МФЦ .
Участникам СВО и владельцам электромобилей необходимо подать заявление на портале Госуслуг или обратиться в МКУ "Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода".
Напомним, система постоплаты на платных парковках Нижнего Новгорода начала работать 29 марта 2023 года.
Ранее сообщалось, что Нижний Новгород вошел в топ-10 по развитию платных парковок в России.
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