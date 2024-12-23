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Происшествия

Сеть "разливаек" закрыли в Нижнем Новгороде за продажу нелегального алкоголя

30 декабря 2024 11:55  [129] Происшествия

Фото: с сайта unsplash.com

В Нижнем Новгороде в ходе организованного рейда из незаконного оборота изъяли алкогольную продукцию в крупном размере. Одновременно с этим пресечена деятельность 12 торговых точек, занимавшихся её реализацией.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.171.3 УК РФ (незаконное производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции) в отношении организованной группы лиц, которая занималась сбытом немаркированной алкогольной продукции на территории Нижнего Новгорода.

Было установлено, что участники организованной группы в течение двух лет и до настоящего времени на постоянной основе производили немаркированную спиртосодержащую продукцию, а также наладили каналы сбыта и продажи производимой продукции на территории областного центра.

В конце декабря оперативники провели 12 обысков в сети заведений общественного питания, где незаконно в круглосуточном режиме продавали контрафактный алкоголь. Причём часть этих объектов торговли даже не имели соответствующих лицензий и разрешений на её реализацию.

Из торговых точек полицейские изъяли более 1,5 тысячи литров различного алкоголя с известными наименованиями на этикетках без акцизов.

"Изъятые образцы продукции направлены в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Нижегородской области для проведения физико-химического исследования", - добавили в ведомстве.

В настоящее время 12 торговых точек закрыто, пятеро фигурантов уголовного дела задержаны.

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Теги:
Алкоголь МВД Уголовное дело
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