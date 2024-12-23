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Бизнес

Корпорация развития в 2024 году начала сопровождение 128 новых инвестпроектов

30 декабря 2024 15:50  [68] Бизнес

Корпорация развития Нижегородской области (КРНО) в 2024 году начала сопровождение 128 новых инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций более 153 млрд рублей. По итогам их реализации планируется создать около 9 тысяч рабочих мест, сообщили в пресс-службе облправительства.

Основная часть этих инвестпроектов приходится на сферы пищевой и обрабатывающей промышленности, логистики, в том числе складской, а также спортивную отрасль. 14 из них реализуются на территории особой экономической зоны "Кулибин", остальные распределены по всей территории Нижегородской области.

Согласно информации, всего на сопровождении Корпорации развития региона сейчас находится более 280 инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций свыше 279 млрд рублей.

Гендиректор Корпорации Игорь Ищенко напомнил, что ведомство сопровождает инвестиционные проекты на всех этапах реализации – от сбора информации о регионе и до ввода объекта в эксплуатацию.

"Наши высококвалифицированные специалисты готовы оказать поддержку при решении практически любого вопроса, поэтому инвестор, обращаясь к нам, может быть уверен, что его проект будет успешно реализован", - подчеркнул руководитель КРНО.

Напомним, что в настоящее время Нижегородская область занимает второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ). С 2018 года рост регион поднялся в этом рейтинг на 68 позиций.

АО "Корпорация развития Нижегородской области" создано по инициативе губернатора Глеба Никитина. Любой инвестор может обратиться за консультацией по телефону горячей линии: 8 (800) 350-12-52. Также предусмотрен чат на инвестиционном портале Нижегородской области: https://nn-invest.ru/.

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Теги:
инвестиционные проекты Корпорация развития
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