Инвесторы высоко оценили качество инвестиционной карты Нижегородской области

Фото:
Корпорация развития Нижегородской области провела опрос по оценке качества реализации инвестиционной карты региона во втором полугодии 2024 года. По итогам анкетирования коэффициент удовлетворенности составил 4,95 балла из 5 возможных.
Инвесторы оценивали инвесткарту по пяти критериям: доступность сервиса в сети, удобство пользования, достоверность размещенных данных, а также полезность и актуальность информации при реализации инвестиционных проектов.
По словам генерального директора Корпорации развития Нижегородской области Игоря Ищенко, инвесткарта дает возможность бизнесу ознакомиться с доступными для вложения средств площадками и окружающей их инфраструктурой.
Интерактивная региональная инвестиционная карта - это двуязычная (на русском и на английском языках) публичная карта Нижегородской области. На ней размещаются сведения об инвестиционных площадках, объектах недвижимости, существующих ТОР и ОЭЗ, транспортной инфраструктуре, полезных ископаемых и мерах поддержки. Кроме того, сюда интегрирована кадастровая карта, которая представлена как дополнительный слой.
Карта разработана с учетом регионального инвестиционного стандарта — системы по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в области. Стандарт направлен на оптимизацию взаимодействия инвесторов с органами власти и ресурсоснабжающими организациями и сокращение сроков при реализации проектов. На сегодняшний день в регионе внедрены все элементы инвестстандарта.
Также инвестиционная карта Нижегородской области признана лучшей в стране по итогам национальной премии "Лидеры инвестиционного развития-2024".
Ранее сообщалось, что инвесторы высоко оценили работу Корпорации развития Нижегородской области.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+