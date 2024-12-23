Инвесторы высоко оценили качество инвестиционной карты Нижегородской области Бизнес

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Корпорация развития Нижегородской области провела опрос по оценке качества реализации инвестиционной карты региона во втором полугодии 2024 года. По итогам анкетирования коэффициент удовлетворенности составил 4,95 балла из 5 возможных.

Инвесторы оценивали инвесткарту по пяти критериям: доступность сервиса в сети, удобство пользования, достоверность размещенных данных, а также полезность и актуальность информации при реализации инвестиционных проектов.

По словам генерального директора Корпорации развития Нижегородской области Игоря Ищенко, инвесткарта дает возможность бизнесу ознакомиться с доступными для вложения средств площадками и окружающей их инфраструктурой.

Интерактивная региональная инвестиционная карта - это двуязычная (на русском и на английском языках) публичная карта Нижегородской области. На ней размещаются сведения об инвестиционных площадках, объектах недвижимости, существующих ТОР и ОЭЗ, транспортной инфраструктуре, полезных ископаемых и мерах поддержки. Кроме того, сюда интегрирована кадастровая карта, которая представлена как дополнительный слой.

Карта разработана с учетом регионального инвестиционного стандарта — системы по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в области. Стандарт направлен на оптимизацию взаимодействия инвесторов с органами власти и ресурсоснабжающими организациями и сокращение сроков при реализации проектов. На сегодняшний день в регионе внедрены все элементы инвестстандарта.

Также инвестиционная карта Нижегородской области признана лучшей в стране по итогам национальной премии "Лидеры инвестиционного развития-2024".

Ранее сообщалось, что инвесторы высоко оценили работу Корпорации развития Нижегородской области.