Бастрыкин затребовал проверку условий содержания МКД на ул. Архангельской в Нижнем Новгороде

По информации СУ СКР Нижегородской области, жители многоквартирноно дома на ул. Архангельской жалуются на сырость, насекомых и бездействие управляющей компании.
Уже более 10-ти лет из-за подтопления грунтовыми водами и неисправных инженерных систем затапливаются подвалы. Поэтому в квартирах стоит сырость, распространеняются насекомые.
В связи с этим председатель СКР Александр Бастрыкин поручил председателю СУ Айрату Ахметшину провести проверку состояния МКД 1969 года постройки и доложить о её результатах.
Исполнение поручения и ход проверки лежат под контролем центрального аппарата ведомства.
Напомним, в ноябре Бастрыкин заинтересовался нерасселенным аварийным домом в Нижнем Новгороде.
Дом находился в плачевном состоянии: фундамент здания просел, кирпичная кладка частично обрушилась, несущие конструкции деформированы, кровля повреждена, а на стенах образовались трещины.
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