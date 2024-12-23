Бастрыкин затребовал проверку условий содержания МКД на ул. Архангельской в Нижнем Новгороде Общество

По информации СУ СКР Нижегородской области, жители многоквартирноно дома на ул. Архангельской жалуются на сырость, насекомых и бездействие управляющей компании.

Уже более 10-ти лет из-за подтопления грунтовыми водами и неисправных инженерных систем затапливаются подвалы. Поэтому в квартирах стоит сырость, распространеняются насекомые.

В связи с этим председатель СКР Александр Бастрыкин поручил председателю СУ Айрату Ахметшину провести проверку состояния МКД 1969 года постройки и доложить о её результатах.

Исполнение поручения и ход проверки лежат под контролем центрального аппарата ведомства.

Напомним, в ноябре Бастрыкин заинтересовался нерасселенным аварийным домом в Нижнем Новгороде.

Дом находился в плачевном состоянии: фундамент здания просел, кирпичная кладка частично обрушилась, несущие конструкции деформированы, кровля повреждена, а на стенах образовались трещины.