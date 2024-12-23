Работу более 80 светофоров скорректировали в Нижнем Новгороде в 2024 году Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Режим работы 82 светофорных объектов скорректировали в Нижнем Новгороде в течение 2024 года. Об этом сообщили специалисты "Специализированного монтажно-эксплуатационного учреждения" (СМЭУ). Оптимизации режимов светофорного регулирования проводится совместно с "Центром организации дорожного движения".

Так, например, для повышения пропускной способности улицы Бринского на перекрёстке улиц Бринского и Верхнепечёрской установлены правоповоротные дополнительные секции для поворота направо с улицы Бринского на улицу Верхнепечёрскую.

Для повышения пропускной способности проспекта Гагарина в месте его пересечения с улицей Лебедева добавлена дополнительная утренняя программа управления.

На пересечении проспекта Ильича и улицы Толбухина повышено время работы зелёного сигнала для движения по проспекту Ильича в направлении улицы Красноуральской.

На перекрёстке улиц Ивана Романова и Луначарского сделана отсечка транспорта для поворота налево на улицу Луначарского.

Подобная работа проводится и в интересах пешеходов. Для этого на ряде участков увеличена длительность разрешающего сигнала светофора через "зебру", например, на Нижне-Волжской набережной возле Речного вокзала, улице Советской на пересечении с улицей Совнаркомовской, улице Новикова-Прибоя на пересечении с улицей Порядковой и на других участках дорожной сети.

В 2025 году специалисты продолжат работу по оптимизации светофорного регулирования.

Как сообщалось ранее, в Нижнем Новгороде за четыре года по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" модернизировали 90 светофорных объекта.