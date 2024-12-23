Регистрацию на культурный забег РУТС открыли в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: предоставлено организаторами

Регистрация на культурный забег РУТС (Russian Urban Trail Series) открылась в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают организаторы.

Мероприятие состоится 22 июня 2025 года. Оно пройдёт в нижнем новгороде уже в четвёртый раз.

Основная идея проекта, которая отличает его от классических забегов, - не в соревновании на скорость, а в знакомстве с городом в беговом формате. Маршрут проходит по тротуарам, паркам, лестницам города, через здания и общественные пространства. Для каждого города записывается свой аудиогид по маршруту.

Для участников предусмотрены две дистанции: большой круг и малый (примерно 10 км и 5 км). Дистанции можно преодолеть в комфортном темпе, в том числе быстрым шагом.

В прошлогоднем забеге РУТС в Нижнем Новгороде приняли участие более 3 тысяч человек. Трасса проходила по историческому центру города: через "Нижполиграф", стадион "Водник", Заповедные кварталы. В этом году, отметили организаторы, будет подготовлен новый интересный маршрут.

Стоит отметить, что в 2024 году серия культурных забегов РУТС стала лучшим проектом в номинации "Развитие и продвижение территорий" премии "Серебряный лучник–Приволжье", а также занял второе место на международной премии Russian Event Awards 2024 в номинации "Лучшее туристическое событие в области спорта".

Регистрация на забег проходит на сайте: https://ruts.run. Там же размещена вся подробная информация о нём.